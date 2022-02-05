美國新任駐日本大使首晤岸田文雄　討論中國及朝鮮等議題

日媒報道，美國新任駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）在抵達日本十幾天後，2月4日首次與日本首相岸田文雄會面，共同商討應對中國、朝鮮等問題。



據共同網2月5日報道，岸田文雄2月4日與伊曼紐爾在官邸舉行會談，就應對崛起的中國以及朝鮮綁架日本人等問題，確認緊密合作方針。兩人還同意為岸田文雄倡導的實現「無核武世界」而合作。

報道引述日本政府相關人士透露，伊曼紐爾在會談中表示有意早日訪問岸田家鄉、昔日核爆地廣島。岸田對此表示歡迎，還考慮屆時一同前往。

2021年8月6日，日本首相菅義偉參加廣島核爆76周年紀念日。（AP）

這是伊曼紐爾2022年1月23日抵達日本後首次與岸田文雄會面。岸田文雄在會談中強調：「能夠迎來深受拜登（Joe Biden）總統信任的大使，象徵着現在日美同盟紐帶之牢固。」

伊曼紐爾曾任美國眾議員，2009年至2010年期間擔任時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）的白宮辦公廳主任，獲得了時任副總統拜登的信任。2021年8月被提名為大使之際，伊曼紐爾強調自己與拜登共事多年。