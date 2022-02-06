中國與阿根廷簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄

國家發展改革委2月6日稱，國家發展改革委主任何立峰與阿根廷外交、國際貿易和宗教事務部長卡菲羅（Santiago Cafiero）近日代表兩國政府共同簽署《中華人民共和國政府與阿根廷共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》。



據介紹，雙方將按照共商、共建、共享原則，共同推進「一帶一路」建設，在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通、第三方市場等領域開展合作，探討挖掘雙方合作的新機遇，實現共同發展和共同繁榮。

新華社2月6日發布是中華人民共和國和阿根廷共和國關於深化中阿全面戰略夥伴關係的聯合聲明，全文如下：

一、應中方邀請，阿根廷共和國總統費爾南德斯於2022年2月4日至6日出席北京冬奧會開幕式並訪華。

二、訪問期間，兩國元首舉行了熱情友好和富有成果的會晤，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。雙方回顧中阿建交以來兩國關係發展成就，高度評價中阿關係持續深入發展。兩國元首一致同意在慶祝中阿建交50周年框架下，不斷增進互信，加強交流合作，深化中阿全面戰略夥伴關係。

三、為慶祝中阿建交50周年，兩國元首宣布2022中阿友好合作年開幕。雙方將開展一系列貫穿全年的活動，不斷增進兩國人民相互了解和友好感情，並深化地方交流合作。

四、雙方重申將在涉及彼此主權利益的問題上繼續相互堅定支持。阿方重申堅持一個中國原則，中方重申支持阿方在馬爾維納斯群島問題上完全行使主權的要求，以及根據聯合國相關決議，盡快重啟談判以期和平解決爭端。

五、費爾南德斯總統再次感謝習近平主席邀請他以正義黨主席身份出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會並致辭。

六、兩國元首高度評價雙方在共同抗擊新冠肺炎疫情框架下開展醫療衛生合作所做工作，認為這深化了雙邊關係。

七、訪問期間，雙方簽署《中華人民共和國政府與阿根廷共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》，共同制定有利於可持續發展和包容性經濟合作的框架，以進一步推動促進兩國經濟關係深化、革新與多元化和增強區域聯通的行動和項目。

八、雙方研究了雙邊貿易合作，同意繼續擴大貿易規模，推動中國向阿根廷出口結算的金融支持，積極鼓勵推動貿易多元化。雙方重申加快完成現有檢驗檢疫協定磋商，推動召開旨在實現這一目標的技術會議。雙方強調為推動有利於兩國的貿易機遇，加強機制性磋商的重要性。在新冠肺炎疫情下，雙方在必要時將採用視頻方式協商達成結果，促進貿易暢通。

九、雙方同意在符合各自利益和國家法律的基礎上，積極促進雙邊投資，擴大經濟互補性，尋找新的經濟機遇。雙方一致同意推動綠色可持續發展和數字經濟領域的投資合作。

十、雙方對前不久召開的第五次中阿經濟合作與協調戰略對話感到滿意。會議擘畫了在阿根廷基礎設施建設領域投資的主要項目框架，探討了在基礎設施投資項目中擴大本地化參與的可能性，確定了開展投資合作的重點領域，以擴大阿根廷出口、國家對外發展可持續性、生產力發展和創造就業。

十一、雙方簽署關於農業合作的戰略行動計劃（2022－2027年），確定了開展對話、行動和創新合作機制的重點領域，認識到農業生物產業領域貿易增長與多元化、投資、合作項目等方面加強戰略關係的重要性。

十二、雙方強調科技合作對實現生產力與社會包容融合發展模式的重要作用，祝賀雙方簽署的相關合作協議，強調作為拉美地區最大的射電望遠鏡之一，中阿40米射電望遠鏡即將建成並投入使用。雙方強調科技在快速應對新冠肺炎疫情方面發揮的重要作用，願持續推動在這個具有重要戰略意義的領域開展雙邊合作和相互學習。

十三、雙方積極評價在和平利用核能方面開展的戰略合作，重申該領域簽署的相關政府間合作協議，鼓勵開展核醫學、放射性同位素及其他核技術領域的新項目。雙方高度讚賞兩國航天領域的良好合作，重申願在2021－2025中阿航天合作大綱框架下繼續加強合作。

十四、雙方還簽署了綠色發展、數字經濟、航天、北斗導航、科技創新、教育及大學合作、農業、地球科學、公共傳媒、核醫學等領域合作文件。為推動相互了解和友好交往，雙方將繼續推動包括維和與軍事學術在內的防務、文化、教育、旅遊和體育等各領域交流合作。

十五、雙方強調中阿政府間常設委員會框架下設立海洋、南極和養護分委會所做工作，這體現雙方在海洋、海洋資源養護和南極領域的合作。

十六、阿方提出希在中國四川省成都市設立總領館，總領館領區為四川省、貴州省、陜西省、雲南省和重慶市。阿方希在中國增設領事機構，體現了深化雙邊合作、加強地方交往的願望。中方對此表示歡迎。

十七、雙方一致同意將繼續密切在國際事務中的溝通協作，維護兩國及發展中國家整體利益。雙方一致認為新冠肺炎疫情持續蔓延為2030年可持續發展議程全球落實帶來嚴峻挑戰。為此，阿方支持中方提出的全球發展倡議。雙方強調疫情時期落實2030年可持續發展議程的重要性。

十八、中方堅定支持阿方維護本國經濟金融穩定所作努力。雙方強調中國人民銀行和阿根廷中央銀行於2020年續簽的本幣互換協議為維護阿根廷金融穩定發揮了重要作用。雙方將繼續密切本幣互換合作，鼓勵雙方在貿易和投資中更多使用本幣結算，便利兩國企業減少匯兌成本、降低匯率風險。雙方還將為推動本幣結算創造良好的政策環境，支持在阿人民幣清算行發揮更大作用。中方願與阿方和其他各方探討轉借特別提款權和擴大特別提款權使用的方案，以推動經濟發展、維持財政穩定並促進雙邊貿易。

十九、雙方一致認同二十國集團作為國際經濟合作主要論壇的重要意義。雙方一致同意繼續在衛生、金融和貿易等共同關心的領域加強協調，同二十國集團現任主席國印度尼西亞積極合作，深化二十國集團議程發展視角。雙方強調，通過二十國集團財金渠道加強對重要議題的溝通，推動新冠肺炎疫情下可持續和平衡的經濟復蘇，加強協調以盡快結束疫情。雙方強調，在國際貨幣基金組織新一輪特別提款權方案的轉借等問題上加強溝通，完善國際金融架構運行的重要性，支持國際貨幣基金組織審議其附加費政策。雙方一致同意擁有一個牢固的全球金融安全網和國際貨幣基金組織份額合理分配的重要性。

二十、中方祝賀阿根廷接任2022年拉共體輪值主席國，願積極支持阿方履職。中方讚賞阿方在地區事務中發揮的重要作用以及為推動地區一體化和拓展同其他地區合作所作努力。雙方高度評價中拉論壇第三屆部長會議成功舉辦，將共同持續深化平等、互利、創新、開放、惠民的新時代中拉關係。

二十一、阿方祝賀中國作為東道主同各方一道，向世界呈現一場成功的奧運盛會，中方對此表示感謝。

二十二、費爾南德斯總統對習近平主席及中國政府和人民在訪問期間給予的熱情友好接待表示衷心感謝。

2022年2月6日於北京（完）