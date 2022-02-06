美評估俄軍48小時可攻陷烏克蘭基輔　俄大使：華府在要求開戰

數個外國媒體2月6日引述美國官員稱，俄羅斯已集結未來幾週全面入侵烏克蘭所需的約70%的戰鬥力。他們也稱，如俄軍侵烏，部隊可在48小時內佔領首都基輔並推翻總統澤連斯基，而這跟俄羅斯總統普京一名支持者所講的不謀而合。



普京的親密盟友、俄羅斯富商馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）對俄羅斯媒體Znak稱，俄軍「最多需要48小時」便能入侵烏克蘭，因基輔（Kyiv）是如此「寡不敵眾」。

他說：「俄羅斯和烏克蘭之間公開的軍事衝突不可能是一場戰爭，或者至少不可能是一場長期戰爭，因（俄羅斯與敵軍）軍力的相差如此之大，以至於俄只能採取迫使和平實現的行動。」

他聲稱烏克蘭目前處於美國和英國——「盎格魯-撒克遜」——情報機構的控制之下。他稱「入侵」已開始，美國及英國特種部隊已在烏境內。他說俄羅斯也知道，加拿大的特種部隊已抵烏。他稱，預期他們可能會在「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）和「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）進行挑釁，而非烏克蘭人。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月6日，烏克蘭首都基輔一個名為「不要驚慌！做好準備！」的訓練活動中，有烏克蘭民眾學習使用武器。（AP）

英媒5日引述2名美國官員稱，在過去兩週，俄羅斯在邊境部署的營級戰術群（battalion tactical groups）已由60個增至83個，倘若普京想對全面入侵烏克蘭，這是他這麼做所需的70%軍事能力。此外，現時仍有14個營級戰術群前往當地。每個營級戰術群約有750名軍人。

他們稱預計從2月中旬開始，地面將結冰和硬化，使莫斯科能夠運送更多重型設備。這些官員沒為其評估提供證據，稱這些資訊是基於情報，因內容敏感無法提供詳情。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月6日，烏克蘭首都基輔一個名為「不要驚慌！做好準備！」的訓練活動中，有烏克蘭民眾學習實戰技巧。（AP）

包括美國《華盛頓郵報》在內多個英美媒體5日引述美國官員稱，倘俄真的侵烏，或會導致多達5萬平民死亡，他們亦估計俄軍會襲擊烏克蘭首都基輔，它會在數天之內淪陷，導致數以百萬計難民逃往歐洲。他們估計若俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭，會造成2.5萬至5萬名平民傷亡，烏克蘭會有5,000至2.5萬名士兵傷亡，俄軍則有約3,000至1萬人傷亡。

他們稱，俄羅斯可能只會有限度入侵烏克蘭，但不認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已作出最終決定。他並補充稱，外交解決方案仍有可能。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月6日，烏克蘭首都基輔一個名為「不要驚慌！做好準備！」的訓練活動中，有烏克蘭民眾學習投擲燃燒彈。（AP）

俄可認攻打烏克蘭

德國《圖片報》報道俄軍計劃吞併烏克蘭的消息後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）5日稱，有關文章超越人類道德和倫理所有可能的底線。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）稱那些美國官員「幾乎是在要求」俄羅斯的入侵發生。他稱：「你（美國）希望它發生，你正在等待它發生，好像你想讓你的話成為事實。」

華府因應俄烏局勢緊張增兵，已向東歐增派的一批美軍5日抵達波蘭。德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）稱因應烏克蘭局勢，考慮往立陶宛增派部隊。