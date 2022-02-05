俄羅斯和北約分別舉行軍演　俄方戰機演習攔截犯界者

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊張。俄羅斯和北約（NATO）分別在附近地區舉行軍事演習。白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）國防部2月4日稱，白羅斯與俄羅斯戰機在演習中練習攔截侵犯空中邊界的人士。



俄羅斯與白羅斯將在2月9日前，於白羅斯境內完成對俄白聯盟國家反應部隊的第一階段突擊檢查，然後兩國將在2月10日至20日舉行名為「聯盟決心-2022」（The Union Resolve 2022）的聯合軍演。白羅斯2月4日指，兩國戰機已在突擊檢查中以混編模式執行空中邊界巡邏任務，練習攔截侵犯空中邊界的人士，及模擬空戰。

軍演：俄羅斯與白羅斯2022年2月4日在白羅斯境內舉行軍事演習，圖為當日軍方直升機參加演習的情況。（AP）

美國國防部發言人柯比（John Kirby）1月21日則宣布，美國和北約盟友自1月24日開始在地中海（Mediterranean Sea）舉行為期12天的海上演習。

美國表示，演習與俄羅斯有可能入侵烏克蘭的事無關。

俄方：美方指控無稽

美俄繼續就烏克蘭問題爭拗，《紐約時報》2月3日引述政府消息人士稱，華府質疑俄羅斯計劃於近期偽造影片，指控烏克蘭軍隊或情報部門人員襲擊俄羅斯或烏克蘭俄羅斯族群，從而讓俄軍有藉口入侵烏克蘭。

俄羅斯外長拉夫羅夫反駁，美國的指控是「無稽之談」。

烏克蘭：圖為2022年1月29日，烏克蘭軍人在基輔附近參加訓練。（AP）

烏方：目前不能重奪克里米亞

俄羅斯已於2014年從烏克蘭手中奪取克里米亞半島（Crimea）。烏克蘭國家安全和國防委員會主席丹尼洛夫（Aleksey Danilov）2月3日稱，目前烏克蘭有制訂策略來重奪克里米亞半島，至於是否用軍事方式來做到此事，要視乎很多因素，現時烏方不可能做到此事，但會拭目以待未來會發生的事。