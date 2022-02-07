北京冬奧｜瑞典記者抵華後確診　改寫隔離日記

瑞典傳媒2月6日繼續刊登記者加德（Philip Gadd）第6天在中國隔離的情況。報社派這名記者前往北京採訪冬季奧運會，但他飛抵後確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。加德由救護車送去隔離酒店後找到繼續工作的方法，就是替報社撰寫隔離日記。



據瑞典《快報》報道，這名記者兼網絡電視主播1日抵達北京機場後不久便被告知篩檢結果顯示他對新冠病毒呈陽性反應。加德之後坐上救護車前往指定隔離飯店，與外界隔絕。

公司1日刊登加德從北京發表的首篇專欄文章，描述其經歷。他說，自己一下機就看到好多從頭到腳穿上個人防護設備（PPE）的「太空人」。

中國新冠肺炎疫情：圖為2月2日，醫護人員身穿全套個人防護裝備在北京一個檢測站噴消毒劑。（AP）

他篩檢呈陽性後被送到隔離設施，遠離爭奪獎牌的參賽選手和其他傳媒同行。前往隔離途中，他自己也穿上全套個人防護裝備，包括口罩、面罩、膠手套和一件式白色防護衣。

他表示，發生在自己身上的一切真讓人難以想像，他千里迢迢從瑞典到中國，如今卻孤身一人在救護車上，連跟他說話的人都沒有。

加德從隔離飯店透過Zoom接受英媒訪問時表示：「這是一段十分可怕的經歷，感覺真的很不真實。這感覺像我在一部電影裏，類似科幻片。」

加德5日已對病毒呈陰性反應，現在等待下次採檢結果，如果也是陰性，便可與同事一起工作，按計劃報道越野賽事。