阿根廷總統瞻仰毛澤東紀念堂並敬獻花圈

2月5日上午，赴華出席北京冬奧會開幕式及相關活動的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）參觀瞻仰了毛澤東紀念堂，並敬獻花圈。



此前，費爾南德斯於2月4日抵達北京。

據阿根廷總統府網站2月5日消息，5日12時15分，費爾南德斯在阿根廷外長和布宜諾斯艾利斯省長的陪同下，出席了當天中午中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂金色大廳舉行的宴會。

2月6日11時40分，費爾南德斯與習近平的雙邊會晤在人民大會堂舉行。隨後，費爾南德斯參觀了華為技術中心，然後搭乘航班離開中國。

統費爾南德斯參觀瞻仰毛澤東紀念堂。（阿根廷總統府網站）

此次訪華之行是費爾南德斯在2019年當選阿根廷總統後首次訪問中國，也正值兩國建交五十周年即將到來的重要節點。

報道稱，費爾南德斯擔任阿根廷庇隆主義政黨（正義黨）的主席，貝隆主義和中國共產黨有「非常重要的歷史聯繫」，貝隆（Juan Perón）本人更曾和毛澤東保持友誼與書信往來。

據公開報道，庇隆在致毛澤東的信中，曾稱毛澤東為「我親愛的主席和朋友」。而毛澤東還曾向貝隆的妻子（即著名的「貝隆夫人Evita」）贈送一座木質梳妝枱作為禮物。

2021年12月9日，在美國籌劃對北京冬奧會進行外交抵制之時，阿根廷外交部在官網首頁刊登了一篇聲明，稱「堅定支持北京冬季奧運會」，聲明還表示，「阿根廷是最早一批支持北京舉辦冬奧會的國家之一」。