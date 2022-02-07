北京反駁美方指控　稱新疆維吾爾族人擔任火炬手合情合理

中國新疆維吾爾族女選手在北京冬奧會開幕式上點燃聖火，中國外交部發言人趙立堅回應挑選這名選手的目的，並駁斥美方有關指責。



在北京冬奧會開幕式上，來自中國新疆的越野滑雪女選手迪妮格爾・衣拉木江成為將火炬嵌入主火炬台其中一位火炬手。

美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）2月6日就此指責中國「試圖分散對虐待維吾爾人的注意力」，批評中國在新疆侵犯人權，存在種族滅絕。

圖為2021年1月27日，美國駐聯合國大使提名人托馬斯—格林菲爾德出席參議院外交關係委員會的提名確認聽證會。（AP）

在2月7日的中國外交部例行記者會上，針對「中方挑選這名火炬手的目的是什麼」的提問，發言人趙立堅做出回應。

趙立堅表示，所謂「新疆存在種族滅絕」的說法純屬世紀謊言，美國個別政客的上述言論無異於睜着眼睛說瞎話。

趙立堅說，北京冬奧會正在進行，類似借冬奧會進行惡意污衊抹黑的政治炒作，不會得人心，更不可能得逞。

「他們這種行徑必將遭到包括各國運動員在內的國際社會的共同譴責和反對。」

2022年2月4日晚，第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式在北京國家體育場舉行。這是最後一棒火炬手迪妮格爾・衣拉木江（左）和趙嘉文將火炬嵌入「大雪花」中央。（新華社）

關於冬奧會火炬手的問題，趙立堅指出，首先，根據奧林匹克憲章，迪妮格爾・衣拉木江作為北京冬奧會參賽隊員，有參與比賽和任何儀式的權利。

第二，據了解，北京冬奧會火炬手選拔有明確的標準，要綜合考慮個人意願、比賽成績、年齡、知名度、民族成分等各方面因素，以充分體現廣泛代表性。

他說，北京冬奧會的聖火在開幕式現場經過中國老中青三代體育人的傳遞，代表着奧林匹克精神的接續與傳承。

趙立堅強調，包括衣拉木江在內的各族運動員加入中國體育代表團，出征北京冬奧會，這從一個側面反映出中國大力發展冰雪運動，促進人民健康水平的政策正在惠及各族人民，這同時也體現出中國是一個民族團結的大家庭。

2022年2月4日，在北京冬奧會開幕式上，表演者揮舞着熒光棒，表現中國二十四節氣之首的立春。（AP）

美國常駐聯合國代表格林菲爾德2月6日在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時說：「這是中國試圖分散我們對當前真正問題的關注，維吾爾人正遭受迫害，維吾爾人是中國侵犯人權的受害者。」

格林菲爾德強調，美國決心在北京冬奧會期間，把中國對維吾爾人的人權侵犯問題作為「首要和核心問題」。

她說：「我們知道那裏（新疆）發生了種族滅絕，我們為此公開譴責了中國，拜登（Joe Biden）總統已經這麼做了。」