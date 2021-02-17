加拿大保守黨稱北京對維吾爾族「種族滅絕」　杜魯多：用詞需謹慎

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-17 09:21

加拿大保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）2月16日促請杜魯多（Justin Trudeau）政府正視中國針對新疆維吾爾族人進行「種族滅絕」的問題，同時要求向國際奧委會施壓，將2022的冬季奧運移至北京以外地區舉行。

圖為2021年2月4日，中國北京的奧林匹克塔。北京冬奧將預定在2020年2月舉行。（Reuters）

奧圖爾指責中國對超過100萬名新疆維吾爾族人進行「種族滅絕」，還把香港變成警察都市。加上中國對加拿大公民肆意拘捕，奧圖爾促請杜魯多政府向國際奧委會施壓，將2022的冬季奧運移至北京以外地區舉行，或予以抵制。

冬季奧運預定在2022年2月舉行，但在早前接近一年倒數之際，有多個人權組織發表公開信，呼籲國際社會集體杯葛北京冬奧，並要求奧委會把冬奧移至其他地方舉行。

杜魯多表示加拿大關注新疆人權情況，稱新疆無疑出現多宗嚴重侵犯人權個案，但對中國行為是否「種族滅絕」則有保留。杜魯多稱種族滅絕一詞非常特殊，需要在確保相關情況發生後才能使用，因此他稱需與國際社會合作，展開調查才能決定。

對於北京冬奧問題，杜魯多表示會密切留意事態發展，並繼續與國際奧委會探討這問題。

加拿大2018年應美國要求，於溫哥華機場拘捕華為副董事長孟晚舟。中國後拘捕了加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及公民斯帕弗（Michael Spavor），兩人至今仍未獲釋。