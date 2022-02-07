中美貿易｜美國敦促中國兑現採購承諾　中方：貿易戰沒有贏家

美國官員呼籲中國採取具體行動，兑現中美貿易協議中的對美採購承諾，中國外交部發言人趙立堅做出回應。



據英媒報道，美國官員2月7日呼籲中國採取「具體行動」，兑現在中美第一階段貿易協議中的承諾。

2月7日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對此回應稱，關於中美經貿關係的具體問題，請向中國主管部門去了解。

趙立堅強調，作為原則，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。

他說：「對於兩國經貿關係中出現的一些具體問題，雙方應本着相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。美方應同中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。」

據英媒的報道，美國官員表示，華盛頓正在對北京失去耐性，認為近幾個月來，北京「沒有顯示出真正的跡象」，表明中國將縮小2021年底到期的兩年期對美國採購承諾的缺口。

這位官員補充說，華盛頓方面正在尋求「具體行動」，而不是「為談而談」，美方將繼續向中國施壓，要求北京表現出兑現採購承諾的「認真意圖」。