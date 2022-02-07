美國商務部長敦促競爭法案盡快生效　稱解決晶片短缺問題沒捷徑

據新浪財經報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2月4日表示，半導體短缺問題不會迅速解決，這將導致供應鏈中斷，並引發整個經濟的連鎖反應。

「我們不是一夜之間陷入這種困境的，我們也不可能一夜之間擺脱困境。這是幾十年來形成的一個問題，」她解釋道。「幾十年來，我們在美國的製造業基地一直在緩慢惡化，我們現在需要開始重建。」

上週，美國眾議院通過了《2022年美國競爭法》（America competition Act of 2022），旨在加強半導體晶片生產，提高美國的產業競爭力。

這份2,900頁的法案類似於美國參議院去年6月通過的《創新與競爭法》，其中包括用於支持國內半導體制造和研究的520億美元，用於加強供應鏈的450億美元，以及用於科學研究和創新的1,600億美元。

雷蒙多說：「我敦促國會以最強硬的措辭迅速採取行動，立即開始談判，解決眾議院和參議院法案之間的分歧。」「把重點放在有共識的領域，找到着陸區，開始談判，並儘快行動，將法案的最終版本送到拜登總統的辦公桌上，讓他簽字。」

雷蒙多承認最近幾周出現了一些積極的進展，比如英特爾投資200億美元在俄亥俄州建立一家半導體工廠，但他強調，供應鏈仍然「脆弱」，《競爭法》提供的520億美元資金對解決晶片短缺問題至關重要。

她強調：「公司告訴我們，如果沒有資助資金，他們將在其他地方建廠。」「我們需要他們在美國建立這些製造設施，在這裏創造就業機會，並支撐我們的國家安全。」

據雷蒙多稱，晶片需求比2019年高出近20%。她還指出，全球各地的製造工廠都在滿負荷運轉，晶片庫存已從40天降至不到5天。

她補充說：「COVID的爆發、自然災害、政治不穩定，在世界任何地方的任何工廠，都會擾亂我們美國的供應鏈，並在整個經濟中產生連鎖反應。」「這正在切實影響着全美國的家庭。我們每拖延一天，就會落後得更多。」

儘管受到批評，雷蒙多說，這項立法的「很大一部分」得到了兩黨支持，它將提供的援助太重要了，不能讓政治阻礙。她預計，談判中最具爭議的領域將是該法案的貿易所有權部分。

雷蒙多說：「雖然貿易當然是我們競爭戰略的一個極其重要的組成部分，但我們必須找到共同點，不過，這可能是有限的，不能讓那些有爭議的貿易條款阻礙整個談判。」她說：「這是關於在美國投資，這樣我們就能在技術上領先世界，跑得更快。這是我們必須關注的，而不是浪費時間。」