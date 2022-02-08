Bitcoin︱加拿大畢馬威將比特幣和以太幣列入資產負債表

屬四大會計師事務所之一的畢馬威會計師事務所（KPMG）加拿大分部2月7日宣布，他們已將加密貨幣比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ether）列入公司的資產負債表。公司拒絕透露他們購得的加密貨幣數量。



KPMG加拿大分部的區塊鏈聯合部長巴辛（Kunal Bhasin）對美國市場觀察網站（MarketWatch）稱，這只是公司在加密資產領域的一部份投資，也包括公司的服務與能力。他稱公司相信加密資產的長期價值。

Bitcoin：圖為2021年11月10日，美國洛杉磯一部比特幣自動櫃員機。（Getty）

KPMG加拿大分部的合夥人托馬斯（Benjie Thomas）稱，是次投資反映公司的信念，即加密資產和區塊鏈技術將逐漸獲機構採納，並成為資產組合的常見元素。

比特幣1月24日跌至2021年7月以來的最低位，跌至3.305萬美元，比2021年11月的高位低逾一半。比特幣2月7日再升至逾4.4萬美元，金融博客零對沖（Zero Hedge）2月7日稱，KPMG加拿大分部的決定，是導致比特幣升值的其中一個原因。