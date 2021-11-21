Bitcoin︱薩爾瓦多將建首座「比特幣城市」　除增值稅外全面免稅

中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）總統布克爾（Nayib Bukele）11月20日宣布，薩爾瓦多將興建首座「比特幣城市」（Bitcoin City），初期資金將來自比特幣債券。市內除徵收10%的增值稅外，不徵收任何稅項，政府會用增值稅收入來支付建設城市和提供服務的費用。



美國CoinDesk網站21日報道，薩爾瓦多政府將在豐塞卡灣（Gulf of Fonseca，暫譯）的一座火山附近興建比特幣市。布克爾表示，政府計劃在火山附近興建發電廠，為城市和開採比特幣提供能源。

Bitcoin：圖為11月20日，薩爾瓦多總統布克爾在特奧特佩克介紹政府興建比特幣城市的計劃。（Reuters）

布克爾說，政府計劃發行10億美元比特幣債券，其中5億美元資金會用來興建能源設施和開採比特幣的基建設施，另外5億美元資金會用於購買更多比特幣。

彭博社21日指，區塊鏈技術公司區塊流（Blockstream，暫譯）首席策略官繆永權（Samson Mow）表示，薩爾瓦多政府的計劃會令薩爾瓦多變成「世界金融中心」及「拉丁美洲的新加坡」。