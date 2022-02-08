俄法首腦會晤　普京指會談有用　馬克龍部份建議務實

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月7日與到訪莫斯科的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會晤，兩人之後舉行聯合記者會，普京形容會談有用、有實質性，又指馬克龍部份有關安全的建議務實。馬克龍也指會晤取得進展。



英媒報道，普京指馬克龍的部份建議能為下一步行動奠定基礎，在馬克龍前往基輔與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）政府會談後，俄法雙方能再展開溝通。

俄羅斯總統普京2月7日與法國總統馬克龍會晤，兩人之後舉行聯合記者會，圖為普京（AP）

據俄羅斯衛星通訊社2月8日報道，普京又在記者會上表示，俄羅斯堅決反對北約東擴，這會對俄造成威脅。他不希望事態進一步發展，導致俄與北約之間發生衝突，在這場衝突中不會有贏家。

普京稱：「我們堅決反對北約藉由東方新成員來擴大，因為這對我們構成了普遍威脅——北約進一步向我們的邊界擴張，不是我們向北約推進，而是北約正向我們推進。因此說俄羅斯是侵略性的，至少不符合正常邏輯。」

馬克龍在會晤後的記者會上表示，雙方會談取得了進展，他對烏克蘭危機的緩和持樂觀態度。馬克龍說，接下來的幾天將是決定性的，各方將進行激烈的討論。他還透露說，在會晤中已向普京提供「具體的安全保證」。

2022年2月7日，俄羅斯總統普京（左）與法國總統馬克龍（右）在莫斯科克裏姆林宮會晤。 ( AP)

俄羅斯多次否認西方和烏克蘭有關「侵略行動」的指責，表示俄羅斯未威脅任何人，也未打算攻擊任何人，而有關「俄羅斯侵略」的說法被當作藉口，以便在俄羅斯邊界附近部署更多北約軍事裝備。俄羅斯外交部此前指出，西方有關「俄羅斯侵略」和可以幫助基輔免受侵略的言論既可笑又危險。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯按自己的意願在本國境內調動軍隊。據他表示，這沒有威脅任何人，也不應讓任何人擔心。

近期，烏俄關係加速惡化，雙方在兩國邊境地區部署大量軍事人員和武器裝備。美國、烏克蘭和北約聲稱俄羅斯在靠近烏東部邊境地區集結重兵，有「入侵」之勢。俄方予以否認，強調北約活動威脅俄邊境安全，俄方有權在境內調動部隊以保衛領土。