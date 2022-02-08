英國加入歐盟美澳行列　就限制立陶宛貿易起訴中國

歐盟就中國與立陶宛貿易爭端在世界貿易組織（WTO）起訴中國，英國決定加入歐盟與澳洲和美國的行列，稱反對「脅迫性貿易行為」。



據英媒2月8日報道，英國將加入美國和澳洲的行列，支持歐盟在世界貿易組織針對中國的貿易訴訟，原因是中國據稱對立陶宛實施了貿易限制，稱行動是為反對「脅迫性貿易行為」。

英國國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）表示，將要求作為第三方，加入歐盟在世貿組織的磋商，以確保共同打擊貿易中的「經濟脅迫」行為。

此前，美國、澳洲和台灣已經表示有意參加磋商。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

美國貿易代表發言人霍奇（Adam Hodge）說，拜登（Joe Biden）政府「深切關注」中國對立陶宛商品和含有立陶宛內容的歐盟商品的歧視性貿易做法。

霍奇在1月27日發布的聲明中稱，「我們將繼續與立陶宛、歐盟以及志同道合的盟友和夥伴合作，抵制中國的脅迫性經濟和外交行為。」

聲明稱，「美國將請求與立陶宛和歐盟站在一起，參加世貿組織的這些磋商。」

世界貿易組織於1月28日稱，已收到歐盟的要求。

1月31日，世界貿易組織稱，目前各爭議方有60天時間進行磋商，他們期間可嘗試尋求滿意的解決方案。若他們在60天後仍未能解決爭議，申訴方可要求由爭端解決小組作出裁決。