美智庫：朝鮮一個基地或部署洲際導彈　鄰近中國邊境

美國智庫2月7日稱，他們發現朝鮮已在鄰近中國邊境的地方設置一個軍事基地，朝方可能會在那基地部署洲際彈道導彈。



戰略與國際研究中心（CSIS）的報告稱，1月21日拍攝的衛星圖片顯示，朝鮮在慈江道一個距離中國邊境約25公里、距離平壤東北部約280公里的地方，設有一個軍事基地，它是朝鮮沒申報過的約20個彈道導彈基地之一。報告引述知情人士稱，它可能會容納一個團級單位、部署洲際彈道導彈。

NEW: Satellite images show North Korea's Hoejung-ni missile operating base.



According to informed sources, the base will likely house a regiment-sized unit equipped with intercontinental ballistic missiles (#ICBM).



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英媒2月8日引述分析家稱，朝方部署洲際彈道導彈部署的地點距離中國這麼近，將令外界更難以進行先發制人的襲擊，因為有可能打到中國境內。

對於這個報告，美國防部發言人邁納斯（Marty Meiners）稱拒就「情報或商業影像分析之事」評論。