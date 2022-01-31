朝鮮頻密試射導彈發出訊息　北京冬奧期間或稍為克制

朝鮮在新一年的1月內，先後試射了7次導彈。在1月30日試射的更是中程彈道導彈，朝鮮公布其升上2000公里太空回望地球的照片，炫耀其導彈技術。外間憂慮朝鮮半島局勢會否進一步升級，朝鮮的導彈實驗會否持續下去。



朝鮮在一個月內試射的導彈，涉及範圍廣闊。包括一般的短程彈道導彈、高超音速的滑翔飛行器、與及今次的中程彈道導彈。金正恩在2022年的新年談話中，形容朝鮮正面臨「重要的存亡奮戰」，除啟動經濟發展，亦要推動國防力量的質量變化。

圖為2021年12月27日，朝鮮領導人金正恩在平壤主持勞動黨中央會議。（AP）

朝鮮試射導彈一直被視為向美國發出要求談判的訊息。美國近日聚焦俄羅斯，無暇理會朝鮮半島局勢發展。分析人士指出，相比前總統特朗普（Donald Trump）年代，拜登（Joe Biden）對朝鮮試射導彈的反應相差甚遠。儘管拜登對與朝鮮談判持開放態度，但鑑於美國不會率先放棄制裁，對朝鮮的吸引力不大。

朝鮮的試射還會刺激韓國的反應。韓國在3月即將舉行大選，金正恩會注意下任的總統人選，試射導彈是對韓國發出的訊號。不過朝鮮愈是試射導彈令危機增加，愈會對韓國在野的保守派國民力量黨有利，若該黨候選人尹錫悅勝出大選，韓國對朝鮮的態度將變得強硬。

但另一種解讀是韓國保守派與其說是對朝鮮強硬，不如說是選擇冷待朝鮮，無視朝鮮的要求。首爾國民大學教授蘭科夫（Andrei Lankov）指出，朝鮮的試射是要迫使韓國未來，不論是左派還是右派的政府，正視朝鮮的存在。

圖為朝鮮發布，在1月5日試射高超音速飛行器的照片。（AP）

北京冬奧即將在下週舉行，外界預期朝鮮不會在這段時間進行試射，打擾冬奧的進行。不過奧運舉行完畢後，可能會繼續行動。朝鮮在等待美國的反應之際，亦會繼續推動其戰術核武發展計劃，新美國安全中心（CNAS）高級研究員金杜妍（Duyeon Kim）表示，發展高科技武器及新型洲際彈道導彈，是其5年計劃的一部分，

「美國做什麼或不做什麼並不重要，平壤正專注實現其核武里程碑。」在試射中程彈道導彈後，試射洲際彈道導彈可能只是時間問題。