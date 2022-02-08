新冠肺炎｜韓國連續4天逾3萬確診　德國意大利即將放寬防疫限制

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）持續在世界多國蔓延。韓國單日新增病例2月8日再度超過3萬個。在歐洲，多個國家繼續放寬防疫限制，意大利11日開始取消戶外口罩令，德國則預料在復活節前放寬限制措施。



韓聯社8日報道，根據中央防疫對策本部8日公布，韓國連續第4天超過3萬人受感染，8日再多36,719人確診，累計增至1,081,681個。

新西蘭單日確診在5日錄得自疫情以來最高記錄，243人受感染。這個數字之後連續2天回落，6日新增208個確診，7日新增188個確診。總理阿德恩（Jacinda Ardern）料新西蘭的Omicron疫情3月下旬會達至巔峰，屆時或每天多達3萬人確診。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為2月8日，民眾在惠靈頓國會附近抗議強制打疫苗和戴口罩的命令。（AP）

歐洲

意大利疫情放緩，衛生部副部長科斯塔（Andrea Costa）7日告訴安莎通訊社（ANSA），自11日起，政府撤銷戶外強制戴口罩的規定。

德國政府面臨愈來愈多要求就重開計劃達成共識的壓力之際，也準備放寬防疫。衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）7日接受《圖片報》（Bild）採訪時表示：「我相信我們會在復活節前好好放寬。」根據行程，聯邦政府和州政府16日召開下一次會議。