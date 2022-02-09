普京似有意化解烏克蘭危機　馬克龍被指取得外交成效

在俄羅斯要求北約停止東擴、西方指責莫斯科準備入侵基輔的背景下，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）開展穿梭外交，有跡象表明，即將在2月10日舉行的俄德烏法政治顧問會議或有助於解決這一問題。



普京與馬克龍7日就烏克蘭問題舉行會談。隨後的新聞發布會上，普京表示，對話還在繼續，美國和北約的一些提議值得討論，俄羅斯將「盡一切努力尋找適合所有人的方案」。

兩名專門解讀克里姆林宮的莫斯科分析師表示，在與馬克龍進行數小時會談後，普京深夜發表的講話表明，他對談判是認真的。

俄羅斯國際事務委員會主席科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）說：「他當然堅持自己的立場，但我不認為他想要升級局勢。」 「如果你只是想指責對方，你是不可能和他談七個小時的」，科爾圖諾夫表示。

衛星圖像顯示，俄羅斯已將部隊從西伯利亞和遠東地區轉移到白羅斯進行軍事演習。（AP）

英媒2月9日報道稱，從白宮泄露出的解決方案顯示，華盛頓準備討論一項關於不在烏克蘭部署導彈和作戰部隊的互惠協議，並就一項「透明度機制」進行談判，以確認美國沒有在波蘭和羅馬尼亞的導彈防禦基地部署戰斧巡航導彈。

科爾圖諾夫指出，與華盛頓進行軍備控制對話可能符合普京的利益，「這在某種程度上可以滿足他的要求，因為如果在歐洲就軍備控制進行認真的談判，這些談判可以防止北約向俄羅斯東擴」。

烏克蘭領土防禦部隊的成員，武裝部隊的志願軍事單位，在烏克蘭基輔附近訓練。（AP）

據美聯社2月9日消息，8日馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後，在新聞發布會上表示，普京告訴他，莫斯科不會進一步升級烏克蘭危機。

馬克龍還表示，為日益加劇的緊張局勢找到外交解決方案需要時間，這是自冷戰以來俄羅斯與西方之間最大的安全危機。

據馬克龍稱，普京表示，俄羅斯不會在白羅斯建立或「部署」任何「永久（軍事）基地」。俄羅斯曾在白羅斯派遣大量部隊進行軍事演習，演習後將從白羅斯撤離。

但克里姆林宮否認了有關他和普京就緩和危機達成協議的報道。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「在目前的情況下，莫斯科和巴黎無法達成任何協議。」

邊境問題使澤連斯基心力交瘁。 （AP）

俄羅斯雜誌《全球事務中的俄羅斯》主編盧科亞諾夫（Fyodor Lukyanov）表示，如果莫斯科無法讓西方承諾不讓烏克蘭加入北約，可以通過《明斯克協議》來解決烏克蘭問題。

馬克龍表示，普京和澤連斯基都告訴他，他們致力於遵守2014年和平協議的原則，並補充說，這項被稱為《明斯克協議》的協議為解決他們持續存在的爭端提供了途徑。

俄羅斯《消息報》指出，馬克龍積極參與解決歐洲日益嚴重的安全危機，在與普京交談後，又與澤連斯基進行了交談，並把俄羅斯不打算與烏克蘭開戰這一消息帶到了基輔。

報道稱，這場外交馬拉松的成效將在2月10日變得清晰，屆時諾曼底四方俄德烏法政治顧問會議將在柏林舉行。俄方表示，四方國家必須消除對執行《明斯克協議》的所有分歧，才能有效地解決衝突。