俄羅斯被指向中國供應天然氣　涉遭美國制裁的氣田

消息人士和分析師2月8日透露，根據協議，天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱俄氣）可能會利用太平洋庫頁島附近的一個被美國制裁的氣田，向中國供應天然氣。



據英媒2月8日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日宣布與中國達成新的天然氣供應協議，這將促進俄羅斯遠東地區的天然氣出口，那裏的管道網絡沒有連接到向歐洲出口燃料的傳統線路。

俄氣表示，與中國石油天然氣集團公司簽署了一項長期銷售和採購協議，將通過遠東線路供應天然氣。

俄羅斯計劃向中國增加100億立方米的天然氣供應，這些管道天然氣將由中俄遠東線輸送至中國。中俄遠東線達產後，俄羅斯向中國每年供應的管道天然氣總量將達480億立方米，較現有供應量規劃提高約26%。

俄氣尚未透露這筆新交易中的天然氣供應將來自哪裏。俄氣和中國石油集團尚未回覆置評請求。

兩位消息人士稱，天然氣可能來自庫頁島附近的氣田，包括Yuzhno-Kirinskoye氣田。

值得注意的是，美國於2015年因莫斯科在烏克蘭危機中扮演的角色對這些氣田實施制裁。

制裁阻止外國企業在這些氣田開採碳氫化合物，俄羅斯可能從Yuzhno-Kirinskoye氣田出口天然氣表明，該國已經學會了如何繞過制裁。

一位消息人士在談到與中國的達成新協議的天然氣來源時透露：「供應將來自Yuzhno-Kirinskoye氣田，這一點毋庸置疑。」

俄氣在其網站上寫道：「正在Yuzhno-Kirinskoye進行前期開發，已完成了在該氣田範圍內的地質勘探。」

該公司還表示，一直在使用半潛式鑽井平台在該氣田建造生產井，預計將在2023年至2025年期間逐步開始投產。

據悉，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京於2月4日下午北京冬奧開幕前，在北京釣魚台國賓館舉行會談。習近平及普京都表示，支持彼此維護主權，繼續深化能源及貿易等多方合作。

會談結束後，雙方發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。兩國有關部門還簽署了一系列重點領域合作文件。