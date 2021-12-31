俄羅斯將確定第2個通往中國的天然氣項目　美媒：將影響歐洲

俄羅斯大型國有能源企業俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將於2022年確定第二個將天然氣從西伯利亞通往到中國的大型天然氣管道項目協議，美媒報道，西方官員擔心項目或對歐洲產生嚴重的地緣政治影響。



據美國之音（VOA）12月31日報道，這個被稱為「西伯利亞力量2號」、經由蒙古國的管道，能夠每年把500億立方米的俄羅斯天然氣輸送到中國。項目建成後，將與另一個項目「西伯利亞力量1號」形成互補。

2021年7月27日，蒙古國外長巴特策策格（Battsetseg Batmunkh）與中國外長王毅參加共同記者會，提及蒙古國、俄羅斯、中國正在積極開展「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目的可行性研究。（Twitter@Shen Shiwei沈詩偉）

全球諮詢公司風險控制（Control Risks）能源分析師斯皮法克（Vita Spivak）說，克林姆林宮一直熱切想要擴大其在中國的能源市場，「西伯利亞力量2號」一直是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在牽頭推動。

值得一提的是，「西伯利亞力量2號」將從西伯利亞的亞馬爾半島向中國供應天然氣，那裏也是俄羅斯出口歐洲的天然氣的來源。

美國之音提到，西方官員擔心，對能源緊缺的歐洲國家來說，在他們真正開始從礦石能源向可再生能源進行漫長的過渡之前，這個項目可能會對他們產生嚴重的地緣政治影響。