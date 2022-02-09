美國貿易逆差創紀錄　對中國逆差擴大至3553億美元

在美國與中國關係緊張之際，美國商務部2月8日公布數據顯示，美國貿易逆差創1960年開始追蹤以來的紀錄，中國仍是最大逆差國。



據美國之音（VOA）2月9日報道，根據美國商務部2月8日公布的數據，在2021年12月結束的一整年期間，美國出現了歷來最高的全年貿易逆差。僅僅在2021年12月份，美國進口就比出口超出807億美元，比2021年9月份創下的808億美元的單月逆差紀錄只低了一點。美國2021年12月份進口總額達到3,089億美元，出口總額為2,281億美元。

在2021年，美國進口的貨物和服務與出口的貨物和服務相比，價值多出8,591億美元，逆差額與2020年相比增加了27%，是美國政府1960年開始追蹤這一數字以來的最大單年數字。

圖為2022年2月2日，美國總統拜登在華盛頓白宮東廳舉行的一場活動中發表講話。（AP）

中國仍是美國最大的單一貿易逆差國，2021年美國對華逆差共有3,553億美元，相當於總體逆差的41%。這個數字高於2020年的3,103億美元，但是在總體逆差中所佔比例有所減少。

美國方面認為中國還沒有履行2020年1月在特朗普（Donald Trump）政府時期達成的「第一階段貿易協議」，按照這項協議，中國政府曾允諾把從美國的進口在2020年前的水平上增加2,000億美元。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）2月8日在記者會上回應說，拜登（Joe Biden）政府已經通過美國貿易代表辦公室就此「表達了我們的關切」，「現在要靠中國來顯示它能夠履行承諾。」