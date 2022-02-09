新冠肺炎︱民調：70%受訪美國人接受與病毒共存

一系列民意調查顯示，美國民眾對抗新冠病毒的決心正在減退，疫情日益增長所引起的不安，給拜登（Joe Biden）政府帶來了微妙的挑戰。



據美國《紐約時報》報道，美國人對新冠肺炎的大流行感到沮喪，調查顯示，公眾對抗新冠病毒的決心正在減退，人群中渴望恢復正常的比例已經接近甚至超過了對新冠病毒本身的警覺。

由雅虎新聞聯合輿觀調查網（YouGov）所做的一項調查發現，46%的受訪者認為，美國人應該「學會忍受」新冠大流行，並等待恢復正常，只有43%的人認為需要做更多的工作來接種疫苗、戴口罩和試驗。

美國Echelon Insights公司也有類似的調查結果，報告稱55%的人認為新冠肺炎應該像流感一樣「被視為一種永遠不會完全消失的病」，而38%的人認為應該「被視為公共衛生緊急事件」來治療。

新冠肺炎疫情衝擊下的美國小城。（AP）

報道指出，在奧密克戎（Omicron）流行期間，公眾對病毒的擔憂有所增加，但是，公眾對病毒的更大擔憂，並沒有轉化為對阻止病毒傳播措施的更大力度的支持。

相反，人們對新冠大流行帶來的種種不便所造成的沮喪，已經超過了對病毒的恐懼。在凱澤家庭基金會最近的一項調查顯示，四分之三的成年人表示對新冠肺炎感到疲憊或沮喪。

在蒙莫斯大學（Monmouth University）一項民意調查中，有70%的美國人同意「我們是時候接受新冠病毒繼續存在了，我們只需要繼續我們的生活」的說法。該調查發現，對疫苗強制要求的支持率已從2021年9月份的53%下降至43%，同期對戴口罩和保持社交距離的支持率從63%下降至52%。