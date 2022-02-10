新冠肺炎｜疫情未完各地政府爭相放寬口罩規定　拜登政府陷困難

美國新冠疫情有下降趨勢，多州正逐步放寬口罩令，其中包括紐約州。紐約州政府9日宣布，將解除大多數室內口罩令。然而有專家指美國疫情距離真正趨緩仍遠，包括疾病控制及預防中心（CDC）人員，也認為各地政府的步伐走得太快。



在紐約州宣布將解除大多數室內口罩令的同一天，CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮記者會上表示：我們還未到那個時候。

「我們的住院率依然高，死亡率依然高，雖然我們對目前疫情數字下降的趨勢感到鼓舞，但我們還未到那個時候。」

圖為1月11日，白宮醫療顧問福奇及疾控中心主任華倫斯基，正出席參議院的聽證會。（Getty）

美國政府正出現矛盾，白宮疫情應對小組近日多次開會，與會者稱會上正起草一份新草案，以應對疫情的新階段。當中提到出現新變種，令感染再次激增的可能性仍高。草案還包括提議如何向病人提供新的抗病毒藥，和改善學校的通風設備等。

但是，政府內部有另一股力量，推動着無視專家組的警告繼續前進。他們正等待專家組提出何時可以取消限制，返回正常生活的時間表。如阿肯色州州長、共和黨人的哈欽森（Asa Hutchinson）告訴記者，他向總統拜登（Joe Biden）強調國家需要「脫離疫情」，需要聯邦政府給予讓所有人回復正常生活的明確方針。

圖為1月26日，美國新奧爾良一間學校，正為學童接種新冠疫苗。（AP）

各州明顯已急不及待，紐約州、羅德島州、馬薩諸塞州和伊利諾伊州已先後宣布放寬防疫措施，當中不乏來自民主黨州份。這讓拜登政府陷入了困境：美國近日的每日新增感染及住院人數正在下降，但每天近20萬計的感染依然是個大數字。死亡人數往往要一段時間才會反映，意味數字會繼續上升。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆（Michael T. Osterholm）表示，美國疫情正進入一個新階段，這與2021年的情況幾乎一樣：疫苗出現，病例開始下降，但疫情顯然尚未結束。

「這是一個頗具挑戰的情況，因為人們非常渴望恢復正常生活。」

外界擔憂拜登會再犯2021夏天時的錯誤，拜登政府在推動接種後，在夏天宣告「美國在夏天時可脫離新冠疫情」的威脅，結果在秋季的Delta及緊接的Omicron變種來襲，讓政府措手不及。