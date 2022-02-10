美國或展開新一輪對華關稅調查　中方：威脅和施壓無助解決問題

據美國商會稱，拜登（Joe Biden）政府將考慮對中國展開新的貿易調查，可能加徵關稅。中國外交部發言人趙立堅做出回應。



據英媒報道，美國商會國際事務負責人布里連特（Myron Brilliant）2月9日表示，如果有關中國未兑現中美第一階段貿易協議採購承諾的磋商失敗，拜登政府將考慮一系列選項，包括展開新的貿易調查，可能加徵關稅。

中國外交部發言人趙立堅在2月10日的例行記者會上回應稱，關於中美經貿第一階段協議的相關具體問題，請向中國主管部門去了解。

趙立堅表示，作為原則，中方一向主張對於兩國經貿關係中的問題，中美雙方應本着相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。從自身單邊利益出發進行威脅和施壓無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛。

美國普查局2月8日表示，中美貿易數據顯示，中國遠遠沒有兑現在2017年基礎上，增購價值2,000億美元的美國農產品，製成品，能源和服務的承諾。美國官員呼籲中國採取「具體行動」。

中國商務部新聞發言人高峰2月10日對此回應稱，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。

高峰說，希望美方儘快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。