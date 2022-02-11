中國商務部再促美國盡快取消對華關稅及制裁打壓

2月10日，中國商務部舉行例行新聞發布會，針對中美第一階段貿易協議執行情況，中國商務部新聞發言人高峰表示，希望美國盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施。



綜合媒體2月10日報道，高峰表示，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。

高峰強調，協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實，希望美方儘快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

2月8日，美國公布的貿易數據顯示，中國在貿易協議中承諾的購買目標只實現了不到60%，遠未達到兩年內將購買量從2017年的規模增加2,000億美元的承諾。

美國商會國際事務負責人布里連特（Myron Brilliant）表示，如果有關中國未兌現「第一階段」貿易協議採購承諾的磋商失敗，拜登（Joe Biden）政府將考慮一系列選項，包括可能導致新關稅的新貿易調查。