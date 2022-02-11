Omicron：歐洲疫情趨緩數國措施鬆綁　世衛稱非洲擺脫大流行階段

歐洲新一波由變異病毒株Omicron（奧密克戎）引發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已見緩和，一些國家放寬防疫措施。另一方面，世界衛生組織（WHO）稱，非洲的疫情已自大流行過渡到需要長期管控病毒的階段。



意大利確診個案近日持續減少，9日新增75,861個，比前一天的81,367減少；死亡人數由384減至325人。夜店及的士高等將結束為期6週的關閉，11日重開。這些場所自2021年12月30日開始不准營業。

該國11日取消要求民眾在戶外佩戴口罩的規定。此外政府正研究3月底取消緊急狀態令，預期室內必須佩戴口罩的措施屆時同時取消。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2022年2月7日，羅馬一名身在次加護病房的病人在一醫院內接受醫生檢查。（AP）

西班牙

西班牙10日起取消強制民眾戶外佩戴口罩措施，不過身在室內共公場所如交通工具的人還是要佩戴；無法保持安全距離（1.5米）時，人們也須佩戴口罩。

西班牙衞生部數據顯示，確診人數已由1月21日的高峰回落，當時每10萬人3,418人受感染， 現時回落至每10萬人不足2,000人受感染。

荷蘭

荷蘭10日稱，以2月底取消大部分措施為目標。公眾地方的社交距離措施2月底撤銷，但民眾出席活動時仍需出示接種疫苗、染疫後康復或陰性檢測證明。

餐廳及酒吧2月18日起可營業至凌晨1時。

2月底全面解禁時，劇院可重新營業，運動項目都可全面恢辦，夜店及節慶活動都可重新迎客，惟所有參加者都須先接受檢測。

非洲新冠肺炎疫情：圖為2022年1月20日，圖為肯尼亞首都內羅比一名護士在準備一劑阿斯利康新冠肺炎疫苗。（AP）

另一方面世界衛生組織（WHO）稱非洲正在擺脫疫情大流行的階段，正在過渡到需長期控制病毒。世衛組織非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）10日出布媒體簡報會時稱，疫情在邁進一個不同的階段，尤其是在預計接種率增加之際，她認為非洲的疫情或進入類似「與病毒共存」的情況。