立陶宛遭中國反制　歐盟起訴北京　加拿大加入英美澳日行列

立陶宛因容許台灣在當地設處問題，與中國關係持續緊張。中國進行反制，宣布對立陶宛牛肉實施進口禁令。另一方面，歐盟針對中國與立陶宛貿易爭端起訴中國，繼美英澳後，日本、台灣與加拿大等國家或地區稱支持歐盟對中國的訴訟。



中國海關總署進出口食品安全局網站在2月9日0時發布《符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，中方暫停接受自2月9日後（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報。

據英媒報道，立陶宛政府2月10日對此回應稱，自2021年12月初以來，立陶宛沒向中國出口過包括牛肉在內的食品。但聲明沒有透露更多細節。

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）2月10日告訴記者，沒有任何實際問題，因為最近幾個月根本沒有向中國出口。她說立陶宛出口商「已經轉向其他市場」。

她補充說：「如果問題像中國說的那樣是程序性和官僚化的，那麼它將很容易得到解決。」

2022年2月8日，英國首相約翰遜（Boris Johnson，右）在倫敦首相府會見立陶宛總理希莫尼特（左）。（AP）

加拿大全球事務部2月10日發布一份聲明，宣布加拿大將尋求加入英國、美國和澳洲的行列，支持歐盟在世界貿易組織（WTO）就中國對立陶宛實施貿易限制所提出的訴訟案。

聲明稱，「加拿大反對經濟脅迫，並與志同道合的夥伴站在一起，支持以世界貿易組織為核心的基於規則的國際貿易。」

聲明稱，「加拿大對中國最近針對立陶宛和歐盟具有立陶宛成分的商品和服務採取的貿易行動感到擔憂，這可能會破壞基於規則的國際貿易體系及其機構。」

美國政治新聞網站Politico於2月10日報道稱，除加拿大外，其他國家或地區如日本及台灣也要求加入歐盟在世貿就中國與立陶宛貿易爭端提出的訴訟案。

一名直接了解此案的歐洲高官表示，「這三地今天（2月10日）通知我們，他們將加入歐盟在世界貿易組織的訴訟。」

報道指出，這意味着，在美國和英國以及澳洲之前提出加入歐盟的行列後，七國集團（G7）所有成員國都對歐盟的訴訟表示支持。

世界貿易組織於1月28日稱，已收到歐盟的要求。

1月31日，世界貿易組織稱，目前各爭議方有60天時間進行磋商，他們期間可嘗試尋求滿意的解決方案。若他們在60天后仍未能解決爭議，申訴方可要求由爭端解決小組作出裁決。

中國外交部發言人趙立堅在2月10日的例行記者會上表示，立陶宛應該做的是正視客觀事實、糾正自身錯誤，回到堅持一個中國的正確軌道上來，而不是混淆是非、惡意炒作，更不是拉攏其他國家聯合反華。