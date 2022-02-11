印度地方選舉開鑼　因反農業改革運動而催生的新組織將左右選情

印度5個邦的地方選舉2月開鑼，當地近1、2年的社會大事是莫迪政府推行農業改革，引來極大反對聲音，示威頻頻發生，至2021年底政府終宣告妥協，但美媒指出，反農業改革抗議運動仍將影響旁遮普邦（Punjab）、北方邦（Uttar Pradesh）及北阿肯德邦（Uttarakhand）的選情。



在旁遮普邦，有104名具農業改革抗議運動背景的人士參加地方選舉。聯合農民陣線（SKM，Sanyukt Kisan Morcha，暫譯）領導民眾抗議農業改革，他們的成員組成聯合社會陣線（SSM，Sanyukt Samaj Morcha，暫譯），並打算代表SSM參選。但SSM尚未在選舉委員會註冊，因此其候選人將以獨立候選人身份參選。

圖為2021年1月26日，印度新德里有農民參加示威，抗議農業改革。（美聯社）

外界關注能否過渡成功

《外交家》雜誌（The Diplomat）2月9日稱，外界關注參加農業改革抗議運動的人士能否像平民黨（AAP）那樣，從社會運動變成政黨、在選舉中取得引人注目的勝利，還是會停留在「政治鼓動」的階段。

文章指，社會運動和政黨有一些差距，因此社會運動要成功過渡為政黨，也會面對一些問題。《外交家》稱，社會運動持續的時間很短，而且限制在特定的時空範圍內。 社會運動人士建立小型的組織結構來解決集體行動的問題。但政黨有明確的組織結構和成員角色，以實現其思想、政策和計劃。

北方邦特別重要

英國廣播公司（BBC）2月8日稱，北方邦的地方選舉特別重要和受關注。北方邦是印度人口最多的邦，約有2.4億人。北方邦議員在國會中佔80個席位，是全國最多國會代表的邦，有指在北方邦地方選舉中獲勝的政黨往往能掌管全國。