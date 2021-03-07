印度反農業改革抗議進入100日　農民堵塞高速公路示威

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-07 09:57

印度反農業改革示威活動3月6日踏入第100天，數以千計農民當天在首都新德里（New Delhi）郊區集會，期間堵塞一條6條行車線的高速公路，以加強對莫迪（Narendra Modi）政府施壓。

大批來自印度北面數個邦的農民駕駛汽車、卡車及拖拉機，在路上設置路障，有人站在卡車上揮動旗幟，示威領袖則在臨時搭建的舞台上透過揚聲器高叫口號，堵路行動持續約5小時。

印度反農業改革抗議100天：圖為3月6日，印度農民在哈里亞納邦昆德利邊境附近舉行抗議活動，封鎖一條高速公路，並焚燒一幅總理莫迪的肖像。（Reuters）

有示威農民表示，莫迪政府已將這場抗議運動變成了一個自我問題（ego issue），他們看不到農民的痛苦，因此農民別無他選，只能出來抗議，又指他們不會屈服，將持續抗爭直至訴求獲得滿足為止，「無論是今天還是明天，政府都需要聆聽（民意）。示威活動至今已進入100天，但即使是1,000天，我們也不會屈服。」

印度農民抗議3項農民法案的活動已持續100天，他們要求推翻2019年9月印度政府通過的3個農業法案，其中允許私營企業在收購農產品時自由定價，損害農民利益。政府已提出修改法案以及在暫緩18個月生效，但農民堅持要將新法徹底廢除。1月26日的抗議活動更爆發警民暴力衝突，導致1名示威者死亡、數百人受傷。