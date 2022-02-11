美日印澳Quad外長會談　布林肯：俄或隨時入侵烏克蘭

美國、澳洲、日本與印度4國外長2月11日在墨爾本舉行「四方安全對話」（Quad）外長會，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會主張，俄羅斯對烏克蘭的入侵隨時可能開始，甚至有可能在北京冬奧會期間進行。



布林肯在會議後的新聞發布會上稱，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，呼籲在烏克蘭的美國公民應該離開，他又稱，華盛頓將繼續縮減烏克蘭大使館人員。

布林肯2月11日在四方安全對話外長會議後的聯合記者會上發言（AP）

他指，新一批俄羅斯部隊繼續抵達烏克蘭邊境。擬美媒報道，美國總統拜登（Joe Biden）預計2月11日將同歐洲盟友討論俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊一事。

澳外長：中俄結盟令人關注

澳洲外長佩恩（Marise Payne）負責主持這次四方安全對話外長會議，英媒報道，她談到中俄「結盟」惹人關注，因它不代表一個符合自由、開放、主權和保護領土完整的全球秩序。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）則強調4國合作是關乎共同的抱負，而不是「反對某人」。

2022年2月5日，一名烏克蘭軍人在烏克蘭東部頓涅茨克地區Avdiivka外的前線陣地巡邏。（AP）

烏克蘭局勢問題是會議焦點之一，隨着俄羅斯與白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）兩國聯合軍演展開，烏克蘭局勢進一步緊張。自行宣佈獨立的頓涅茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）認為，基輔正在醖釀軍事征服頓巴斯的計劃。

報道稱，普希林在新聞發布會上主張，考慮到基輔方面集結到接觸線附近的軍隊和裝備數量，可以說烏克蘭當局正在為戰爭做準備。