美日印澳外長會將討論「中國挑戰」　北京：籲摒棄冷戰思維

美國、日本、印度與澳洲四國計劃於2月中旬在澳洲舉行外長會議，美方在會前透露消息稱，屆時將討論「中國挑戰」等議題。中國外交部對此作出表態，呼籲摒棄冷戰思維。



在中國外交部2月9日的例行記者會上，有記者提問：據報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將前往澳洲出席第四次美日印澳「四邊機制」外長會。美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在電話吹風會上稱，「四邊機制」外長會將討論中國對民主價值觀和國際秩序構成挑戰等議題，詢問中方如何評論。

發言人趙立堅回應稱，民主不是少數國家的專利，而是全人類共同價值。美國自身的「民主人設」早已崩塌，卻強迫他國接受美式民主標準，以民主價值觀劃線，拼湊小集團，這是對民主徹底的背叛。

趙立堅表示，尋求和平發展、不針對第三國、不搞「小圈子」對抗的中國是亞太地區秩序的福音。

他稱，任何周邊機制都應順應和平與發展的時代潮流，呼籲美國等有關國家看清大勢，摒棄冷戰思維，少給地區國家關係添油加醋，多為地區和平穩定添磚加瓦。

共同社1月26日曾報道，美、日、印、澳四國計劃2月中旬在澳洲舉行外長會議，屆時日本外相林芳正、美國國務卿布林肯、澳洲外長佩恩（Marise Payne）及印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）將出席會議。