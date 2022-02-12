俄羅斯將侵烏？克宮批評西方散布謠言　美國：普京20日前下令開戰

美國有線電視新聞網（CNN）援引俄羅斯克裏姆林宮消息稱，美國總統拜登將於美東時間12日上午11時（香港時間13日零時） 與俄羅斯總統普京通電話。

綜合媒體2月12日報道，美元周五（2月11日）上漲，之前美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）警告俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭。

俄羅斯外交部當地時間周五晚些時候表示，西方國家在媒體的幫助下散布虛假訊息，稱俄羅斯可能計劃入侵烏克蘭。

路透社援引俄外交部在其網站上發布的一份聲明中稱，西方國家試圖轉移人們對他們自己侵略行為的注意力。

美國周五早些時候表示，俄羅斯已經在烏克蘭附近集結了足夠的軍隊，足以發動大規模入侵，可能會從空襲開始。

華盛頓周五表示，俄羅斯已經在烏克蘭附近集結了足夠的軍隊，足以發動大規模入侵。在莫斯科對西方外交努力做出更加強硬回應後，華盛頓敦促所有美國公民在48小時內離開烏克蘭。

美國國家安全顧問沙利文說，俄羅斯隨時可能發動攻擊，而且很可能以空襲開始。

他說，美國情報機構認為，對基輔發動快速攻擊也是有可能的，俄羅斯總統普京可能在2月20日北京冬奧會結束前下令入侵。

不過，沙利文在媒體吹風會上表示，目前還不清楚普京是否確實下達了發動入侵的命令。

俄新社周五晚間援引克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)的話報導稱，俄羅斯總統普京和美國總統拜登將於周六通電話。

四名美國官員周五對路透表示，美國將在未來幾天向波蘭增派3,000兵力，以幫助安撫北約盟國。除此之外，美國已經有8,500名士兵處於戒備狀態，隨時準備在必要時部署到歐洲。