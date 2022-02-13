美日韓外長夏威夷會面　譴責朝鮮試射導彈　推動與平壤外交接觸

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2月12日在美國夏威夷（Hawaii）會晤韓國外交部長鄭義溶和日本外務大臣林芳正，討論朝鮮擁核構成的威脅。美國《華爾街日報》13日引述高級外交人員稱，三名外長譴責朝鮮試射導彈，亦繼續推動與平壤外交接觸。



布林肯稱，朝鮮試射導彈的行為顯示是處於挑釁的階段，他稱美日韓外長都予以譴責，並指這是違反聯合國安理會決議案。

朝鮮1月30日上午7時52分左右從慈江道一帶朝東部海域發射中程彈道導彈。這是朝鮮進入2022年以來的第7次試射：1月5日及1月11日，朝鮮兩次發射高超音速導彈；1月14日發射兩枚火車搭載的鐵路戰術導彈；1月17日試射兩枚戰術導彈；朝鮮國防科學院分別於1月25日及1月27日試射改良型長距離巡航導彈系統，測試地對地戰術導彈的傳統彈頭的威力。

共同社13日報道，3人12日就如何應對朝鮮威脅溝通後會召開聯合記者會。

布林肯稱，即使美日韓尋求與朝進行外交接觸，都會繼續追究朝鮮的責任。

美日韓外長2月12日在夏威夷共同會見傳媒期間，美國務卿布林肯（右）和韓國外交部長鄭義溶（左）齊齊舉起拇指。（AP）

韓聯社13日報道，日韓外長和美韓外長在三方會談開始前分別舉行雙邊會晤。布林肯和鄭義溶就朝鮮近期接連試射導彈表示憂慮，同意維持緊密合作，盡快與朝鮮重啟對話。

鄭義溶與林芳正稱，美日韓就譴責朝鮮試射導彈、需要阻止平壤進一步的武器活動，以及推動外交接觸達成共識，即使日韓有其爭端，包括有主權爭議的島嶼以及歷史問題等，都不影響日韓合作應對朝鮮。

林芳正稱，3名官員在朝鮮構成的挑戰方面，進行了「非常富有成果的討論」。鄭義溶則稱，他們就朝鮮討論過特定的措施，但拒絕透露任何內容。