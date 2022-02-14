烏克蘭局勢｜傳俄羅斯擬2月16日侵烏　美國安顧問國防部拒證實

烏克蘭局勢愈趨緊張，俄羅斯據報擬在2月16日向烏克蘭發動攻擊，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）13日拒絕確認相關消息，國防部發言人柯比（John Kirby）也拒絕證實消息真確性。



NatSec Daily引述知情人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）11日在長達1小時的電話會議中向西方領袖指，俄羅斯會在16日進攻烏克蘭。

多名美國官員亦向美國政治新聞網站Politico證實，俄羅斯最快會在16日對烏克蘭發動實體攻擊。

美國白宮國家安全顧問沙利文13日接受美國有線新聞網絡（CNN）節目「國情咨文」（State of the Union）訪問時，則不願多談上述消息，他稱「我們無法準確預測是哪一天（發動進攻），但我們一直說在可能時期內，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，展開一場大規模的軍事行動。這包括本週，可能在冬奧會閉幕前發生。」

美國五角大樓發言人柯比也僅指，現時掌握的情報表明俄羅斯在多種因素結合下，可能會隨時入侵烏克蘭，惟難以說明確實日期。