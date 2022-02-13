烏克蘭局勢｜美國否認潛艇闖俄羅斯領海　俄國防部召見美使館武官

近日，在俄羅斯太平洋艦隊例行演習期間，美國海軍一艘維珍尼亞級潛艇出現在千島群島附近的俄羅斯領海水域。俄羅斯國防部當地時間2月12日就美國海軍潛艇侵犯俄羅斯國界一事，召見美國駐俄羅斯使館武官。



俄羅斯塔斯社2月13日援引俄羅斯國防部消息稱，美國海軍維珍尼亞級核潛艇此前一天出現在千島群島附近的俄羅斯領海水域。俄方對潛艇採取「適當措施」後，美國潛艇「全速駛離」。事發後，俄國防部就此召見美國駐俄羅斯使館武官。

美國防部13日否認在俄羅斯領海展開行動，但承認美軍確實在國際水域「安全飛行、航行和作業」。

當日，維珍尼亞級潛艇出現在千島群島附近的俄羅斯領海水域後，俄軍通過潛艇通信方式，使用俄語和英語警告美軍潛艇立刻離開俄領海，但該潛艇未做回應，因此俄太平洋艦隊「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦採取了適當手段。隨後該美國潛艇以最快速度駛離俄羅斯領海。

俄國防部強調，美國潛艇的行動嚴重違反了國際法，威脅到了俄羅斯的國家安全，俄方保留在本國水域內採取一切可能措施以確保安全的權力。

俄國防部要求美國方面必須採取措施，避免其艦艇對俄羅斯國界的侵犯行為再度發生。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及美國總統拜登（Joe Biden）在2月12日就烏克蘭問題通話。據美國有線新聞網絡（CNN）報道，雙方均未表示有任何突破。美高級軍官稱，俄羅斯顯然有可能對烏克蘭採取軍事行動，這一觀點沒有根本改變，「沒有任何有意義的形勢降級證據」。

俄羅斯方面稱，「這次談話是在美國官員對俄羅斯所謂即將『入侵』烏克蘭論調空前歇斯底里的氣氛中進行的」，「歇斯底里已經達到了頂峰」。