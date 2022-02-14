立陶宛外長：從未打算引發外交問題　有大國想給全世界一個教訓

英媒2月13日報道，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日仍試圖為jj容許台灣設立「台灣代表處」辯護，聲稱立陶宛當局「從未打算引發外交問題」，此舉是其所謂「基於價值觀外交政策」的一部分。



蘭茨貝爾吉斯言談間把立中兩國關係惡化的原因歸咎於中國：「我們沒有挑事，有大國想給全世界一個教訓。」

他聲稱，立陶宛允許設立所謂「台灣代表處」是其「基於價值觀的外交政策」的一部分，其目的是支持世界各地的「民主和自由」。他堅稱，立陶宛並非藉此舉換取台當局的「回報」，「立陶宛不是在兜售『代表處』的名字。」

蘭茨貝爾吉斯還試圖把中立之間的經貿問題上升到歐盟層面，聲稱中國實施所謂「經濟脅迫」的目標實際上是「整個歐盟的單一市場」。

2021年11月24日，中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，立陶宛既然做了錯事，就必須為此付出代價。（Reuters）

在這之前，立陶宛總統瑙塞達1月21日證實，蘭茨貝爾吉斯已經提交了緩解與中國緊張關係的計劃，希望該計劃能夠得到實施。「現在很明顯，維爾紐斯和北京之間複雜的關係給企業帶來的損失是巨大的，未來還會更大」。 立方已通過歐洲機構直接向中方表達部分想法，但緩和局勢很大程度上取決於造成局勢升級的一方，立中有望近期舉行峰會。

對於中立經貿問題，外交部發言人趙立堅1月27日回應說，中方一貫按照世貿組織規則行事，中立關係出現問題，其中的是非曲直十分清楚，所謂中國對立陶宛進行「脅迫」純屬無中生有，顛倒黑白。中立之間的問題，是政治問題，不是經濟問題；中立之間的問題，是立方背信棄義、損害中國利益導致的問題，不是中方向立陶宛施加壓力的問題；中立之間的問題，是中立雙邊問題，不是中歐之間的問題。

趙立堅表示，我們敦促立陶宛立即糾正錯誤，不要甘當「台獨」分裂勢力和反華勢力的棋子。立陶宛應該回到堅持一個中國原則的正確軌道上來。我們也提醒歐盟方面明辨是非，警惕立陶宛綁架中歐關係的企圖，勸導立陶宛同歐盟其他成員國一樣，履行同中國建交時所作的政治承諾。