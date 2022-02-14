美日韓聯合聲明首提台海　韓媒：就牽制中國釋出強烈訊號

台海局勢持續緊張之際，美日韓舉行外長會議，首次在聯合聲明中提及台海問題。韓媒援引專家觀點稱，聲明內容處處影射中國，三國發出迄今為止最為強烈的牽制中國的訊息。



韓國外交部長官鄭義溶、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和日本外務大臣林芳正2月12日在美國夏威夷檀香山舉行會談，並在會後發表聯合聲明。

據韓聯社報道，三國外長在聯合聲明中聲稱，反對「改變當前狀態、造成區域緊張的任何單方面行為」，強調遵守《聯合國海洋法公約》等國際法的重要性，強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性。

據日本共同社報道，美日韓三國2月12日在美國夏威夷火奴魯魯舉行外長會談，關於中國「加強軍事施壓」的台灣海峽局勢，聯合聲明指出台海和平與穩定的重要性。

韓國YTN電視台指出，這是美日韓外長聯合聲明中首次提及「台灣海峽」四個字。

韓聯社稱，這一表述最早出現在2021年5月韓美領導人會晤的聯合聲明中。當時，韓國總統文在寅和美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談後簽署聲明提及「台海問題」。

此外，2021年4月16日，美國總統拜登和日本時任首相菅義偉在華盛頓舉行會晤後發表聯合聲明，提及了「台灣海峽和平與穩定的重要性」。這是自1969年以來，日美兩國領導人首次在一份聯合聲明中提及台灣。

YTN電視台認為，比朝鮮問題更值得關注的是三國外長會明確談到台灣問題，鑑於中國對台海問題高度敏感，韓美日的做法很可能引發中國的反對。

韓國梨花女子大學教授樸元坤（音）認為，美國最關注的仍是如何牽制中國，因此這次外長會可以體現出美國希望韓國和日本在遏制中國方面應「更加積極」。

韓國NEWS 1網站認為，美日韓聯合聲明「沒點名中國但針對中國」，聲明內容卻處處影射中國，甚至有專家認為，三國發出迄今為止最為強烈的牽制中國的訊息。

布林肯在會談中強調三方在半導體、稀土和全球供應鏈方面合作的重要性，報道認為這實際上是針對中國；此外，中國方面一直對涉台問題反應強烈，而此次是韓美日外長聯合聲明中首次出現「台灣海峽」一詞。

截至發稿時，中方尚未對美日韓聯合聲明首次提及台海做出回應。

此前，針對美韓領導人在聯合聲明中提及台海，中國外交部發言人趙立堅回應稱，台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力干涉，並敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火。