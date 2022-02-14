新冠肺炎｜美國專家：因哮吼求醫急症室兒童　50%感染Omicron

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）來勢洶洶，香港確診病例幾何級增長，元朗4歲男童2月11日送院不治，引發外界關注兒童染疫情況。美媒8日引述專家指，對比Omicron疫情爆發初期，近期愈來愈多確診兒童出現哮吼（Croup）。



哮吼症（Croup）是一種常見於兒童、因感染病毒而引起的上呼吸道疾病，主要影響6個月大至5歲兒童。哮吼症的病徵和症狀通常像普通感冒，有發燒、流鼻涕及咳嗽。他們的聲帶、氣管和支氣管會腫脹，呼吸道變窄，而且內裏而分泌物增加，導致咳嗽、呼吸困難及氣管痙攣。他們聲音會變得嘶啞，會發出刺耳的、類似狗吠的咳嗽，吸氣時也會有尖銳的、高音調的聲音，稱為喘嗚。

美國有線新聞網絡（CNN）8日報道，包括西雅圖兒童醫院的兒科急症醫學專家凱爾曼（Ashley Keilman）和傳染病、急症及病毒學主診醫生特雷漢（Indi Trehan）在內的學者在研究中發現，Delta及Omicron肆虐美國期間，分別有401及107名兒童因哮吼需要到急症室求醫，前者有2.8%兒童確診，但後者則有48.2%。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月8日，墨西西比州一名居民在接種一支輝瑞疫苗加強劑。（AP）

特雷漢形容，Omicron已證實是種上呼吸道疾病，而非肺部的下呼吸道疾病，民眾容易把它與普通感冒混淆，不過他認為哮吼是目前最嚴重的病徵之一，常讓確診兒童需接受深切治療部（ICU）留醫。

兩人的研究論文仍屬預印本（Preprint），即未在需同行評審的科學期刊上出版。