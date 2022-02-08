新冠肺炎｜美國研究：孕婦接種mRNA疫苗　嬰兒出生後有抗體機率高

美國有團隊2月7日發表一項小型研究的結果，有關研究找來一班接種由信使核糖核酸（mRNA）技術製成的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的孕婦，發現她們的嬰兒出生後、在6個月大時，體內有新冠病毒抗體的機會較大，佔57％。



美國波士頓麻省綜合醫院（Massachusetts General Hospital）專家埃德洛（Andrea Edlow）的研究團隊2月7日在《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表研究報告。結果尚未經同行評審。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年2月17日，美國佛羅里達州醫護人員為一名嬰兒進行新冠病毒檢測。（Getty）

這個團隊以40名6個月大的嬰兒為研究對象。其中28人的母親在懷孕20至32週期間，曾接種兩劑mRNA新冠疫苗，另外12人的母親在懷孕20至32週期間曾感染新冠病毒，但沒接種過疫苗。

團隊發現，57%由已接種疫苗孕婦誕下的嬰兒體內有免疫球蛋白G（IgG）抗體，而且達到可檢測的水平。只有8%由曾染疫孕婦誕下的嬰兒體內有可檢測水平的IgG抗體。

目前未知抗體水平需有多高才能有效預防感染新冠病毒，而且抗體並不是人體唯一的防禦機制。惟埃德洛表示，很多包括家長和兒科醫生在內的人士，都有興趣知道孕婦接種疫苗後，母體抗體可在嬰兒體內持續存在多長時間，是次研究解答了部份問題。