美國「印太戰略報告」 承諾投入更多資源抗衡中國　國台辦示警

美國政府2月11日公布「印太戰略報告」，包含涉台內容。對此，中共中央台灣工作辦公室2月14日予以回應。



國台辦新聞發言人馬曉光表示，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，台灣的前途只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國統一是台灣前途所在、利益所繫。美方『印太戰略』在涉台問題上嚴重干涉中國內政，違背一個中國原則和國際關係基本準則，給台海和平穩定帶來損害，我們堅決反對。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要在台灣問題上玩火。民進黨當局勾連外部勢力謀『獨』挑釁，充當反華遏華棋子，必將以失敗告終。」

拜登（Joe Biden）政府在一份12頁的戰略概述中表示，將把重點放在印太地區從南亞到太平洋島嶼的每個角落，以加強其長期地位和承諾。

文中寫道：「中華人民共和國將其經濟、外交、軍事和技術實力結合起來，尋求在印太地區建立勢力範圍，尋求成為世界上最具影響力的大國，」內文稱：「我們在未來十年的共同努力將決定中華人民共和國能否成功改變使印太地區和世界受益的規則和規範。」

美國在文中表示，誓言要使聯盟現代化，加強新興夥伴關係，並投資於區域性組織。它特別強調了在一個積極的地區願景中「一個強大的印度」作為夥伴的重要性。

文件稱，美國將追求一個「自由開放的印太地區……通過一個強大的、相互加強的網格狀聯盟格局。」

它稱，在台灣這個高度敏感的潛在衝突點上，華盛頓將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定。

文件重申美國計劃在2022年初啟動「印太經濟框架構」（Indo-Pacific Economic Framework），美國政府希望這一倡議至少能部份填補前總統特朗普（Donald Trump）2017年退出一個多國貿易框架以來美國與該地區接觸的一個巨大缺口。