美國印太戰略報告　承諾投入更多資源抗衡中國

美國2月11日承諾向印度-太平洋地區投入更多的外交和安全資源，以抵禦華府所認為的中國建立地區勢力範圍、成為世界上最具影響力大國的努力。



拜登政府在一份12頁的戰略概述中表示，將把重點放在印太地區從南亞到太平洋島嶼的每個角落，以加強其長期地位和承諾。

文中寫道：「中華人民共和國將其經濟、外交、軍事和技術實力結合起來，尋求在印太地區建立勢力範圍，尋求成為世界上最具影響力的大國，」內文稱：「我們在未來十年的共同努力將決定中華人民共和國能否成功改變使印太地區和世界受益的規則和規範。」

美國在文中表示，誓言要使聯盟現代化，加強新興夥伴關係，並投資於區域性組織。它特別強調了在一個積極的地區願景中「一個強大的印度」作為夥伴的重要性。

文件稱，美國將追求一個「自由開放的印太地區……通過一個強大的、相互加強的網格狀聯盟格局。」

它稱，在台灣這個高度敏感的潛在衝突點上，華盛頓將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定。

「我們認識到我們改變中國的能力有限，因此尋求塑造中國周邊的戰略環境，」美國政府的一名高級官員告訴記者，並補充說，這份文件沒有體現政府更廣泛的中國戰略。

該名高官稱：「我們的中國戰略是全球性的。文件承認印太地區是一個競爭特別激烈的地區。」

文件重申美國計劃在2022年初啟動「印太經濟框架構」（Indo-Pacific Economic Framework），美國政府希望這一倡議至少能部份填補前總統特朗普（Donald Trump）2017年退出一個多國貿易框架以來美國與該地區接觸的一個巨大缺口。