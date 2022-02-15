國際原子能機構專家抵達日本　調查福島核廢水排放問題

國際原子能機構（IAEA）專家小組2月14日抵達日本，開始在日本調查「經處理復」的福島第一核電站核污水安全性問題。小組準備今年內整理出一份中期安全報告，希望令計劃的透明度提高。



日本經濟產業省公布，國際原子能機構調查小組一行包括來自中國和韓國等15個國家的15位專家。小組14日開始走訪日本經濟產業省和東京電力公司等單位，15日、16日前往福島第一核電站現場調查。此後，調查小組18日召開記者會，說明本次調查的有關情況。

2011年「三一一」大地震導致福島第一核電站堆芯熔毀、放射性物質外泄，持續冷卻堆芯的作業以及雨水、地下水流入反應堆設施產生大量核污水，並在不斷增加。目前福島第一核電站內共儲存約130萬噸核污水。

日本政府2021年4月決定，準備將福島第一核電站的核污水經過濾並稀釋後排放入海。運營福島第一核電站的東京電力公司計劃2023年春季開始，將廢水排入1公里外的近海。

此舉在日本國內和周邊國家引起擔憂，福島縣漁業協會持續反對排放核污水入海，國際觀察人士強烈呼籲日方在與周邊國家充分協商的基礎上慎重做出決策。

小組原定在2021年12月訪日，但因變種病毒奧密克戎（Omicron）導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，以及日本接種計劃拖沓而延後。