印度擬建新潛艇未開始就受挫　多國相繼退出投標

印度《經濟時報》2月14日報道，印度海軍擬就潛艇艦隊進行更新計劃，準備通過與國外合作建造6艘先進常規潛艇，並同步掌握世界頂尖水平的潛艇技術。但俄羅斯和德國都相繼退出競標，讓計劃未開始就受挫。



印度海軍2021年推出雄心勃勃的潛艇艦隊全面更新計劃，以「應對中國潛艇滲透印度洋」。但印度《經濟時報》報道，指俄羅斯和德國都已經相繼退出新潛艇項目的競標，韓國方面也表示對於印度方面的條件「感到擔憂」。

2018年1月31日，印度海軍第3艘「鮋魚級」常規動力潛艇在孟買海軍造船廠下水。（Reuters）

俄羅斯國防產品出口公司發言人2月14日表示，「俄方此前確認有興趣參與該項目，並建議採用基於677E（『阿穆爾』型）潛艇項目設計的平台。然而在收到並研究了印度招標書最後敲定的條款和條件後，俄方出於技術原因決定不參加投標。」

在這之前，日本明確表示退出該項目，德國方面也已致信印度政府，稱由於責任條款和預算分配不足等技術原因，無法參加競標。不過德國方面表示，「如投標要求有所改變，仍可以參加」。另一個競爭者韓國也對印度提出的技術轉讓條件感到擔憂。

《經濟時報》提到，印度方面在項目技術文件中要求必須採用AIP系統的條件，將大多數外國合作者排除在該項目之外。如今還有明確意願參與75I項目的僅有法國和西班牙。

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《印度時報》則指出，按照現有計劃，未來十年裏印度海軍只能得到3艘新潛艇，卻要淘汰至少4艘老式潛艇。根據印度軍購一貫的拖延症，光是簽訂合同就需要多年時間，而且建造一艘新潛艇也還需要6年，「即使是最樂觀的評估，首艘新潛艇也不可能在2020年代末之前交付。」