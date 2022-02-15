印度擬建新潛艇未開始就受挫　多國相繼退出投標

撰文：聶振宇
出版：更新：

印度《經濟時報》2月14日報道，印度海軍擬就潛艇艦隊進行更新計劃，準備通過與國外合作建造6艘先進常規潛艇，並同步掌握世界頂尖水平的潛艇技術。但俄羅斯和德國都相繼退出競標，讓計劃未開始就受挫。

印度海軍2021年推出雄心勃勃的潛艇艦隊全面更新計劃，以「應對中國潛艇滲透印度洋」。但印度《經濟時報》報道，指俄羅斯和德國都已經相繼退出新潛艇項目的競標，韓國方面也表示對於印度方面的條件「感到擔憂」。

2018年1月31日，印度海軍第3艘「鮋魚級」常規動力潛艇在孟買海軍造船廠下水。（Reuters）

俄羅斯國防產品出口公司發言人2月14日表示，「俄方此前確認有興趣參與該項目，並建議採用基於677E（『阿穆爾』型）潛艇項目設計的平台。然而在收到並研究了印度招標書最後敲定的條款和條件後，俄方出於技術原因決定不參加投標。」

在這之前，日本明確表示退出該項目，德國方面也已致信印度政府，稱由於責任條款和預算分配不足等技術原因，無法參加競標。不過德國方面表示，「如投標要求有所改變，仍可以參加」。另一個競爭者韓國也對印度提出的技術轉讓條件感到擔憂。

《經濟時報》提到，印度方面在項目技術文件中要求必須採用AIP系統的條件，將大多數外國合作者排除在該項目之外。如今還有明確意願參與75I項目的僅有法國和西班牙。

印度閲兵展示先進武器（點擊大圖瀏覽）：

+7
印度禁用54款中國手機程式　涉阿里巴巴騰訊等印度央行副總裁：加密貨幣像龐氏騙局　禁止是明智選擇印度地方選舉開鑼　因反農業改革運動而催生的新組織將左右選情印度東北邦獨立武裝正走上前台

《印度時報》則指出，按照現有計劃，未來十年裏印度海軍只能得到3艘新潛艇，卻要淘汰至少4艘老式潛艇。根據印度軍購一貫的拖延症，光是簽訂合同就需要多年時間，而且建造一艘新潛艇也還需要6年，「即使是最樂觀的評估，首艘新潛艇也不可能在2020年代末之前交付。」

中印關係
印度
軍事