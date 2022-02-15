烏克蘭局勢｜澤連斯基定16日「國民團結日」　重申烏克蘭冀入北約

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月14日表示，他將把16日定為「國民團結日」，呼籲全國建築物當日懸掛國旗，以展示團結。有華府官員指，俄羅斯將於16日向烏克蘭發動入侵。



澤連斯基表示，他被獲知16日烏克蘭將會被入侵，因此已簽署法令，把當日定為「國民團結日」。根據總統府公布的法令，所有城鎮當天將懸掛烏克蘭國旗，民眾將於當日早上10時唱國歌。

圖為1月26日，俄羅斯在頓河畔羅斯托夫區域進行演習。（AP）

美聯社早前援引美國情報報道，指俄羅斯將在16日發動入侵。國防部在14日表示，他們不會評論確切日期，但強調俄羅斯入侵行動迫在眼眉，俄羅斯可在沒有任何警告下發動入侵。

俄羅斯已集結超過10萬部隊在接壤烏克蘭的邊境，俄羅斯和北約國家的官員已經進行了數週的外交接觸，但對話未有取得實質突破。

另一方面，澤連斯基同日重申，烏克蘭目標仍是加入北約，並稱有關做法可確保烏克蘭的安全及領土完整。澤連斯基表示，許多記者及領導人都在暗示烏克蘭可以不冒這個險，但烏克蘭應沿着他們選擇的道路前往。

烏克蘭國會在2014年底通過修正案，放棄烏克蘭不結盟地位。2019年2月，烏克蘭國會通過修憲，確立加入歐盟及北約的方針。