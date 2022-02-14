烏克蘭局勢｜美國傳計劃24至48小時內撤走駐基輔所有人員

消息人士稱，由於對俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂升級，美國準備在未來兩天內將所有政府人員撤離基輔。



據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞2月13日晚間報道，三個消息來源向CBS新聞證實，由於對俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂升級，美國正準備在未來2天內將所有政府人員撤離基輔。

美國國務院於2月12日發布旅行警告，宣布「大多數美國直接僱用的員工」正在從基輔大使館撤離，儘管有些人留在原地。

美國駐烏克蘭大使館也於2月12日在Twitter發文稱，關於俄羅斯在與烏克蘭邊境集結的持續報道表明「有可能採取重大軍事行動」，基輔大使館的領事服務於13日起暫停。

美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE，簡稱歐安組織）代表團證實，為駐歐安組織烏克蘭特別監察團工作的美國人於13日被撤出。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2月13日上午在「面對全國」節目中警告說，俄羅斯總統普京「基本上隨時」都可能下達入侵的命令。

沙利文稱：「在過去10天裏，我們看到俄羅斯部隊的集結和這些部隊的部署急劇加速，他們基本上可以在任何時候發起軍事行動。」

而俄羅斯情報部門則聲稱，在烏克蘭東部，特別是頓巴斯地區正在發生事情。

俄羅斯衛星通訊社2月11日曾報道，據自行宣布獨立的頓涅茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）表示，基輔正在醖釀軍事征服頓巴斯的計劃。普希林表示，從接觸線的情況來看，一切都表明烏克蘭當局正在為戰爭做準備。