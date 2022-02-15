新冠疫情與冬奧令工廠停工　中俄邊境出現嚴重貨物滯留

俄羅斯方面2月14日發布消息，中國至俄羅斯汽車貨運延誤平均增至14天，兩國邊境口岸已經出現嚴重貨物滯留情況。



俄羅斯衛星通訊社2月14日報道，受新冠疫情限制措施與北京冬奧影響，一些工廠因此停工，令貨物滯留。俄羅斯「物流公司高管團體」協會消息指出，北京工廠的貨物要在3月14日後，即北京冬奧會和殘奧會之後才能提貨。

2018年8月24日，在中國滿洲里口岸上看俄羅斯貝加爾斯克區風景。 （視覺中國）

俄羅斯亞洲工業企業家聯盟主席曼克維奇（Vitaly Mankevich）指出，近幾個月以來，僅在外貝加爾斯克——滿洲里口岸就已經聚積了3,600多輛箱式貨車，相等於7萬噸以上的貨物。

在這之前，因新冠疫情措施限制，在外貝加爾斯克——滿洲里國際汽車口岸有大量的重型卡車在排隊等候，波格拉尼奇內——綏芬河口岸和波爾塔夫卡——東寧口岸也經常出現堵塞。

中國駐俄羅斯大使張漢暉曾回應稱，曠日已久的疫情給各國邊境口岸貨物運輸帶來嚴峻挑戰。中俄雙方主管部門和有關地方本着友好協商、互諒互解的精神始終保持密切有效溝通，及時協調出台了一系列措施，在確保防疫安全的基礎上努力化解過貨積壓情況。