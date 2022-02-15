WTO：全球貿易需求急增致供應鏈瓶頸　有望數月內緩解

世界貿易組織（WTO）首席經濟學家Robert Koopman表示，全球貿易瓶頸更多是需求激增的結果，而非供應鏈障礙，未來幾個月內壓力可能會緩解。



財聯社2月15日報道，Koopman解釋稱，鑑於消費者無法或不願外出就餐或度假，他們的支出一直傾向於購買商品，而非服務。就商品貿易而言，過度需求可能佔到了三分之二至四分之三的短缺理由。

Koopman說，「需求的結構性轉變受到積極、快速的財政和貨幣政策的支持，才導致許多人多次提到供應鏈中斷。但我相當有信心，在未來三四個月內，我們將看到通脹壓力減輕。」

他上述預判特指大多數貿易商品，並假設不會出現新的地緣政治或新健康衛生方面的衝擊。

2021年10月份世貿組織預測2022年初商品需求增長將放緩，但那是在變種病毒Omicron（奧密克戎）出現之前的預測。 Koopman表示，他已經看到改善的跡象，包括港口的船舶積壓現象減少，美國港口吞吐量增加。

儘管如此，一些公司還是警告稱，貿易渠道已經非常堵塞，可能要到明年、很長一段時間後才能看到業務恢復正常。

世貿組織將於3月邀請企業、政府和貿易專家討論全球供應鏈問題。Koopman說，即使到那時問題已經得到緩解，仍有教訓需要汲取。

「我們看到的是非常、非常快的財政和貨幣反應。不過，經過精確校準的長期供應鏈沒有合適的實體或監管基礎設施來迅速適應。」他補充說。