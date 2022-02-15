烏克蘭局勢｜憂俄羅斯或入侵基輔　油價觸及逾7年來新高

油價2月14日急升超過2%，觸及逾7年來最高。此前烏克蘭總統表示，他聽說俄羅斯可能在2月16日入侵當地。



英媒2月15日報道，對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂推動油價逼近每桶100美元大關。俄羅斯是全球最大的油氣生產國之一。

「市場仍對俄烏局勢的發展高度敏感，」Again Capital合夥人John Kilduff表示，「現在局勢已經加劇到可怕的地步，現在是先買，有問題以後再問。」

布蘭特原油期貨上漲2.04美元，漲幅2.2%，結算價報每桶96.48美元，稍早觸及2014年9月以來最高的96.78美元。

美國原油期貨（WTI）上漲2.36美元，漲幅2.5%，結算價報每桶95.46美元，稍早觸及95.82美元，為2014年9月以來最高。

烏克蘭總統澤連斯基表示，他聽說俄羅斯可能在2月16日入侵烏克蘭。

美國國務卿布林肯表示，美國正將駐烏大使館的業務從首都基輔遷至西部城市利沃夫，理由是「俄羅斯軍隊的集結速度大幅加快」。

國際能源署（IEA）署長比羅爾敦促石油輸出國組織（OPEC）及其盟友組成的OPEC+聯盟縮小言行之間的差距。

IEA此前表示，OPEC+的目標產量與實際產量之間的差距已經擴大。

投資者也在關注美國和伊朗之間的會談。伊朗外長表示，伊朗「急於」在維也納舉行的核談判中迅速達成協議，前提是伊朗的國家利益得到保護。