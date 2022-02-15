烏克蘭局勢｜莫里森連續3天批中國立場　再籲北京譴責俄羅斯

烏克蘭局勢進入是戰是和的關鍵拐點，澳洲總理莫里森連續3天就此批評中國，呼籲北京譴責俄羅斯，稱北京的沉默「令人不寒而慄」。
據美國彭博社報道，2月15日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）本週第3次呼籲中國政府譴責俄羅斯對烏克蘭的暴力威脅，敦促北京譴責莫斯科的行動。
莫里森15日在澳洲議會發表講話時說，北京和莫斯科在烏克蘭危機上「團結一致」。
莫里森說：「我們希望世界上所有國家、所有政府都譴責正在發生的事情。」
這是莫里森3天來第3次在烏克蘭問題上批評中國政府。
2月13日，莫里森表示，對於俄羅斯在俄烏邊境部署軍隊的舉動，北京方面「默不作聲，令人不寒而慄」。
2月14日，莫里森又指責稱，中國政府在烏克蘭問題上「沒有與世界其他國家站在一起」。
在中國外交部2月14日的例行記者會上，發言人汪文斌對莫里森批評中國的言論回應稱，中方敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止發表加劇局勢緊張的好戰言論。這種靠鼓吹對抗謀取政治私利的做法是不道德的，也是危險的。
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