烏克蘭局勢｜莫里森連續3天批中國立場　再籲北京譴責俄羅斯

烏克蘭局勢進入是戰是和的關鍵拐點，澳洲總理莫里森連續3天就此批評中國，呼籲北京譴責俄羅斯，稱北京的沉默「令人不寒而慄」。



據美國彭博社報道，2月15日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）本週第3次呼籲中國政府譴責俄羅斯對烏克蘭的暴力威脅，敦促北京譴責莫斯科的行動。

莫里森15日在澳洲議會發表講話時說，北京和莫斯科在烏克蘭危機上「團結一致」。

莫里森說：「我們希望世界上所有國家、所有政府都譴責正在發生的事情。」

2022年2月10日，烏克蘭軍人在烏克蘭東部頓涅茨克地區聯合部隊行動控制區的一次演習中走在裝甲戰車上。（AP）

這是莫里森3天來第3次在烏克蘭問題上批評中國政府。

2月13日，莫里森表示，對於俄羅斯在俄烏邊境部署軍隊的舉動，北京方面「默不作聲，令人不寒而慄」。

2月14日，莫里森又指責稱，中國政府在烏克蘭問題上「沒有與世界其他國家站在一起」。

在中國外交部2月14日的例行記者會上，發言人汪文斌對莫里森批評中國的言論回應稱，中方敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止發表加劇局勢緊張的好戰言論。這種靠鼓吹對抗謀取政治私利的做法是不道德的，也是危險的。