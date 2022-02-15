烏克蘭局勢｜俄羅斯入侵被描繪成不可避免　若沒發生有何後果？

美國、英國等國家先後敦促在烏克蘭的公民離境，美國其後決定撤離基輔所有人員，甚至出現俄羅斯會在2月16日發動入侵的消息——俄羅斯入侵烏克蘭已被描繪成不可避免，只要普京（Vladimir Putin）一聲令下就實現。但問題是，若這都沒有發生呢？



俄羅斯在烏克蘭邊境聚集了超過10萬部隊，在白羅斯境內演習，成為一股龐大的壓力。繼美國後多國呼籲要求烏克蘭當地的公民撤走，俄羅斯入侵烏克蘭已被描繪成迫在眉睫，甚至是不可避免。

圖為2月14日，烏克蘭Senkivka地區，該處也是烏克蘭、俄羅斯與白羅斯的共同邊境交匯處。（Getty）

有關俄羅斯何時發動攻擊的消息，在2021年11月時已開始流傳，包括12月時美國情報顯示的「俄羅斯在1月發動入侵」的消息。但3個月過去，俄羅斯遲遲未有行動。

有外界憂慮，歐美國家這警告還能維持多久：若俄羅斯選擇除入侵以外的行動，甚至單純的繼續在邊境等待，美國將會感到尷尬，其情報的可信度會再次遭受打擊。

在俄羅斯開始在邊境聚集兵力時，普京曾表示過要「盡可能長時間地」保持對烏克蘭的壓力。而事實俄羅斯已達成了當初行動的初衷，迫使北約國家談判，以關切俄羅斯的安全問題，同時讓俄羅斯成功試探了北約國家的底線，不會直接軍事支援烏克蘭。

圖為2021年6月，拜登與普京在瑞士日內瓦的會面。（Getty）

不過，俄羅斯會否入侵烏克蘭的主動權，依然在莫斯科手上。歐美會描述俄羅斯入侵烏克蘭的目的，都不會離開普京的個人理由，其對烏克蘭的執着上。而俄羅斯的紅線——烏克蘭加入北約，到今天以至短期內幾乎不可能實現，因此除普京的個人理由，俄羅斯沒有入侵烏克蘭的目的。

俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在2021年10月曾發表文章，表示烏克蘭本身在西方與俄羅斯之間的對抗中沒有任何價值，「沒有傻瓜會為烏克蘭而戰」。梅德韋傑夫稱俄羅斯與「附庸國」（烏克蘭）來往並無意義，應直接與「宗主國」交涉。這揭示了今次烏克蘭危機的背後意思。